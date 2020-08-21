أردول : سياسات جديدة لصناعة التعدين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال مبارك أردول المدير العام لشركة الموارد المعدنية إن التوجهات السياسية الجديدة في صناعة التعدين ستمضي بسقف عالمي، من شأنه أن يحفظ البيئة والسلامة، كما يؤمن نصيب المجتمعات المحلية من الإنتاج، بجانب توظيف أبناء المناطق المنتجة.

وأشار أردول خلال اجتماع مع حكومة ولاية نهر النيل بالدامر ، إلى أن الزيارة تأتي في إطار الربط ما بين العمل في الخرطوم والمكاتب الحقلية في الولايات، كونها مهمة حتى يتسق القرار مع الواقع.

وأضاف (أردول): نريد أن نرى الأشياء بأم أعيننا بعيداً عن جدران المكاتب، وقال أردول إن الاجتماع ناقش أجندة كثيرة متعلقه بمخالفات البيئة والسلامة والتحصيل، بما يخص زيادة نسب التحصيل وأنصبة الولاية والمركز، وتشكيل قوة مشتركة لإنفاذ القرارات الخاصة بالتعدين، ولتنظيم الأسواق وتطويرها حتى تكون متماشية مع التطور الحديث، وأن تكون حافظة للبيئة.