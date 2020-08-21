قطر تؤكد دعمها الكامل لـ “حقوق الشعب الفلسطيني”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجرى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لمناقشة “التطورات على الساحة الفلسطينية”.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية، نشر على موقعها، يوم الخميس، أن الوزير القطري أكد لعريقات “على موقف دولة قطر الثابت من دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتمسك بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية كأساس لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.

وأشار البيان إلى أن صائب عريقات أكد على “تقدير الجانب الفلسطيني لموقف دولة قطر والجهود القائمة حاليا لوقف الاعتداء على الأراضي الفلسطينية والمدنيين الأبرياء في غزة”.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، حيث تنفذ الطائرات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة غارات على مواقع لحركة “حماس”، ردا على إطلاق صواريخ وبالونات حارقة من القطاع.

كما جاء تأكيد قطر لموقفها على خلفية عقد الإمارات العربية وإسرائيل اتفاقا حول تطبيع العلاقات، والتصريحات الإسرائيلية والأمريكية حول إمكانية حذو دول عربية أخرى حذو الإمارات في هذا الصدد.

RT