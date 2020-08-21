“أي حدث في الخيلج يقع على عاتق أبو ظبي”… إيران تتحدث عن “خطوط حمراء”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن الإمارات أوجدت موطئ قدم لإسرائيل في الخليج وأنها “تجاوزت الخطوط” الحمراء، على خلفية اتفاق السلام المبرم بينها وبين إسرائيل.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا”، أشار عبداللهيان إلى أن الإمارات تتجاوز بلا حكمة “الخطوط الحمراء” للأمن الجماعي لمنطقة الخليج.

وقال عبداللهيان في تغريدة له على “تويتر”، اليوم الخميس، إن الإمارات باتفاقها مع إسرائيل، أوجدت “موطئ قدم” لإسرائيل في منطقة الخليج، وأنها بهذا الاتفاق “تتجاوز الآن بلا حكمة الخطوط الحمراء للأمن الجماعي في المنطقة”.

وحول أي أحداث مستقبلية يمكن أن تقع في منطقة الخليج، نوه عبداللهيان إلى أنه “منذ اليوم لو وقع أي حدث في منطقة الخليج الفارسي للصهاينة يد فيه بصورة خفية أو علنية فإن تداعياته الحاسمة والجسيمة ستكون فضلا عن الصهاينة، على عاتق أبوظبي أيضا”.