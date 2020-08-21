أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020
صحيفة الوطن:
– حمدوك: قضية السودانيين الاقتصاد وليس الدين
– التجارة تضع شروط جديدة لإستيراد السيارت
– تاور التطبيع مع اسرائيل لم يناقش على أي مستوي
صحيفة السوداني:
– إطلاق سراح نائب رئيس الجمهورية الأسبق د.«حسبو عبدالرحمن»
– وزارة التربية تعلن عن موعد قيام امتحانات الأساس لمراكز الخارج
– إغلاق مُدرج مطار الخرطوم للصيانة الإثنين الُمقبل
– الداخلية تعدّل لائحة جوازات السفر والهجرة لسنة 1994
صحيفة النيل الدولية:
– وفد الشعبية ينسحب من المفاوضات احتجاجاً على رئاسة حميدتي للوفد الحكومي
– البرهان ودبي يتناولان العلاقات الثنائية والسلام في السودان
– ضوابط جديدة لإستيراد السيارات
– رئيس وزراء إثيوبيا: المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة ستكون بعد سنة
– الهيئة العامة للاثار: آثار مهمة بالبلاد تواجه خطر الفقدان
صحيفة اليوم التالي:
– مزمل أبو القاسم: استقيموا قبل أن تُحاسبوا
– عاجل| الدولار يصل 185 جنيهاً في السوق الموازية
– حركة الحلو تنسحب من جلسة المفاوضات بجوبا احتجاجاً على رئاسة (حميدتي) للوفد الحكومي
صحيفة أخبار اليوم:
– ضوابط جديدة لإستيراد السيارات للمغتربين.
– السعودية ترجع مجدداً باخرة مواشي سودانية من ميناء جدة لتدنى المناعة.
– دبي والبرهان يتناولان العلاقات الثنائية والسلام في السودان.
– اطلاق سراح حسبو محمد عبد الرحمن.
– وفدا الحكومة والحركة يشكلان لجنة للبروتوكول السياسي.
– الامام الصادق المهدى يلتقي سفير بريطانيا لدى السودان
صحيفة السوداني الدولية:
– فيضان النيل يهدد محصول البلح بالشمالية
– شعبة مصدري الذهب تكشف عن أموال ضخمة في عمارة الذهب
– برمجة الكهرباء.. أضرار على القطاع الاقتصادي .. ومطالبات بحلول جذرية للأزمة
– افتتاح كبري الدباسين منتصف العام المقبل
صحيفة آخر لحظة:
– سحب الماجستير من البشير
– زعماء البجا: لا تنازل عن والي سوداني لكسلا
– ضوابط جديدة لاستيراد السيارات
– اعفاءات وسط قيادات بالصحة
– الهيئة: اثار مهمة تواجة خطر الفقدان
– (789) من المفصولين بمؤسسة واحدة لا يرغبون في العودة
صحيفة صوت الأمة:
– إبعاد حميدتي بطلب من الحلو والكباشي بديلا في التفاوض
– المهدي يناقش مع رؤساء حزبه بالولايات المنشور لتنظيمي والحملات التعبوية
– 40 ألف طن قمح تصل بورتسودان وضوابط جديدة لاستيراد السيارات
– معتصمو سكر كنانة يرهنون فض الاعتصام بحضور عضو بالمجلس السيادي
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