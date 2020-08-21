أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020

صحيفة الوطن:

– حمدوك: قضية السودانيين الاقتصاد وليس الدين

– التجارة تضع شروط جديدة لإستيراد السيارت

– تاور التطبيع مع اسرائيل لم يناقش على أي مستوي

صحيفة السوداني:

– إطلاق سراح نائب رئيس الجمهورية الأسبق د.«حسبو عبدالرحمن»

– وزارة التربية تعلن عن موعد قيام امتحانات الأساس لمراكز الخارج

– إغلاق مُدرج مطار الخرطوم للصيانة الإثنين الُمقبل

– الداخلية تعدّل لائحة جوازات السفر والهجرة لسنة 1994

صحيفة النيل الدولية:

– وفد الشعبية ينسحب من المفاوضات احتجاجاً على رئاسة حميدتي للوفد الحكومي

– البرهان ودبي يتناولان العلاقات الثنائية والسلام في السودان

– ضوابط جديدة لإستيراد السيارات

– رئيس وزراء إثيوبيا: المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة ستكون بعد سنة

– الهيئة العامة للاثار: آثار مهمة بالبلاد تواجه خطر الفقدان

صحيفة اليوم التالي:

– مزمل أبو القاسم: استقيموا قبل أن تُحاسبوا

– عاجل| الدولار يصل 185 جنيهاً في السوق الموازية

– حركة الحلو تنسحب من جلسة المفاوضات بجوبا احتجاجاً على رئاسة (حميدتي) للوفد الحكومي

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صحيفة أخبار اليوم:

– ضوابط جديدة لإستيراد السيارات للمغتربين.

– السعودية ترجع مجدداً باخرة مواشي سودانية من ميناء جدة لتدنى المناعة.

– دبي والبرهان يتناولان العلاقات الثنائية والسلام في السودان.

– اطلاق سراح حسبو محمد عبد الرحمن.

– وفدا الحكومة والحركة يشكلان لجنة للبروتوكول السياسي.

– الامام الصادق المهدى يلتقي سفير بريطانيا لدى السودان

صحيفة السوداني الدولية:

– فيضان النيل يهدد محصول البلح بالشمالية

– شعبة مصدري الذهب تكشف عن أموال ضخمة في عمارة الذهب

– برمجة الكهرباء.. أضرار على القطاع الاقتصادي .. ومطالبات بحلول جذرية للأزمة

– افتتاح كبري الدباسين منتصف العام المقبل

صحيفة آخر لحظة:

– سحب الماجستير من البشير

– زعماء البجا: لا تنازل عن والي سوداني لكسلا

– ضوابط جديدة لاستيراد السيارات

– اعفاءات وسط قيادات بالصحة

– الهيئة: اثار مهمة تواجة خطر الفقدان

– (789) من المفصولين بمؤسسة واحدة لا يرغبون في العودة

صحيفة صوت الأمة:

– إبعاد حميدتي بطلب من الحلو والكباشي بديلا في التفاوض

– المهدي يناقش مع رؤساء حزبه بالولايات المنشور لتنظيمي والحملات التعبوية

– 40 ألف طن قمح تصل بورتسودان وضوابط جديدة لاستيراد السيارات

– معتصمو سكر كنانة يرهنون فض الاعتصام بحضور عضو بالمجلس السيادي