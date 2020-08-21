المالية: ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي عمل تخريبي مُنظم

الجمعة 21 أغسطس 2020

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، أن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، هو عمل تخريبي منظّم ضد الاقتصاد السوداني، وامتداد لنفس التخريب الذي تم الاسبوع الماضي في قطاع الذهب، والذي تم فيه شراء كميات كبيرة من الذهب وبأسعار تفوق أسعار البورصة العالمية. وشددت وزارة المالية السودانية، في بيان مساء اليوم الخميس، على أنه لا صحة لما يُشاع حول شراء الدولة للدولار من السوق الموازي لتغطية حاجة الدولة من السلع الإستراتيجية. وقالت إن استيراد السلع الاستراتيجية بواسطة محفظة السلع الاستراتيجية يتم عن طريق توفير الدولار من الصادرات التي تُنفّذها المحفظة أو بالتمويل الذي تُوفره المصارف الأجنبية للمحفظة، و حسب لائحة إنشاء المحفظة. وأضافت أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري على المؤثرات الحقيقية على سعر الصرف في السوق الموازي في اليوميين الماضيين، يجعل قيمة الدولار تزداد بهذه الطريقة غير المبررة. وأكدت أنه تم ضخ كميات كبيرة من العملة السودانية، وأحياناً المزورة منها، لشراء هذه الكميات مما يُشير لمخطط مُتعدّد المسارات وممنهج من بعض أفراد النظام البائد والموالين له مستهدفاً الاستقرار الاقتصادي وقوت المواطن. وأوضحت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أنها والجهات الأمنية ذات الصلة قامت بالتحقيق في ظاهرتي شراء الذهب والدولار، وتم تجميع معظم الحقائق المحيطة بهما بما في ذلك أسماء ومعلومات المتورطين، وستقوم السلطات بتسليم المتورطين إلى الجهات العدلية، حرصاً منها علي حماية الاقتصاد السوداني ومكتسبات الثورة. وأشارت إلى أن سعر الصرف الذي أُعلن في الموازنة المعدلة والمعادل ل١٢٠ جنيها، هو سعر محاسبي لحساب بنود الموازنة مثل المنح والقروض المقدمة من الدول والمؤسسات المالية الدولية والاقليمية لحكومة السودان، مؤكدا أنه ليس هناك خطة لتعويم الجنيه السوداني أو الدولار الجمركي في الفترة القادمة. يشار إلى أن سعر الدولار في بنك السودان المركزي يبلغ نحو ٥٥ جنيها، فيما تخطى حاجز ١٥٠ جنيها في السوق الموازي.

