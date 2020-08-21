إنشاء مجلس للجودية بجنوب كردفان

كشف والي ولاية جنوب كردفان، د. حامد البشير إبراهيم، عن صدور قرارات مهمه في الأيام القادمة، لدعم أولويات برنامج حكومته من بينها إنشاء مجلس للجودية والسلم الأهلي، لدعم استتباب الأوضاع الأمنية.

وتلقى الوالي بمقر الحكومة بكادقلي أمس، تقريراً مفصلاً من الأجهزة الامنية والعسكرية، بشأن الأوضاع الامنية بالولاية،

وامتدح وفق صحيفة السوداني قدرتها على التنسيق والتعاون لاحتواء الازمة الاخيرة وبسط هيبة الدولة في سياق منفصل عقد الوالي اجتماعاً موسعاً مع قيادات التحالف الحاكم لقوى التغيير بالولاية، وناقش اللقاء عددا من القضايا المتصلة ببرنامج حكومة الولاية في المرحلة المقبلة وعلى رأسها السلام المجتمعي وحفظ الامن ومعاش الناس.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)