إطلاق سراح نائب رئيس الجمهورية الأسبق د.«حسبو عبدالرحمن»

اطلقت السلطات السودانية سراح نائب رئيس الجمهورية الأسبق د. حسبو محمد عبدالرحمن، مساء اليوم الخميس بحسب صحيفة السوداني وكان “حسبو” قبل اعتقل أكثر من عام عقب سقوط النظام في أبريل 2019، ضمن عدد من القيادات البارزة في نظام الإنقاذ. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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