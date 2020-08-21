مجلس الأمن والدفاع يوجه بعقد ورشة لتقييم الأحداث الأمنية الاخيرة

وجه مجلس الأمن والدفاع بعقد ورشة عمل لتقييم الأحداث الأمنية الأخيرة بالبلاد للخروج برؤية علمية وأمنية وقانونية بشأن ترسيخ العناصر القانونية في اتخاذ القرارات الأمنية في التعامل مع التفلتات والأحداث الأمنية بجانب حفظ الأمن والاستقرار. ومن المقرر وبحسب ( سونا) ان تعقد الورشة بمشاركة الأجهزة العدلية والامنية والتتفيذية والاكادمية والإعلامية والفعاليات الشعبية والجهات ذات الاختصاص هذا َوتعكلف وزارة الداخلية على الترتيبات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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