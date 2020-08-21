تجمع نجوم المستديرة الدوليين يلتقي البوشي

شهدت قاعة الإجتماعات الكبرى بوزارة الشباب والرياضة الإتحادية الخميس اللقاء التفاكري التاريخي بين الوزيرة المهندسة ولاء البوشي والنجوم الدوليين والذين قاموا بتلك المبادرة الحوارية بدأ اللقاء بورقة المبادرة والتي قدمها الدكتور عمر النقي النجم الدولي المعروف ولخصها في أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه النجم الدولي بعد إعتزاله اللعبة خاصة في مجالي السلم المجتمعي ودور آخر لا يقل أهمية وهو الرياضة المدرسية،

وقدم شرحاً وافياً للفكرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي عبرت عن سعادتها بوجود النجوم الدوليين في الوزارة راعية الشباب والرياضة، وأمنت على تصورات ومقترحات النجوم،

وأكدت أن الوزارة تحت إمرتهم وقدرات الولاية ستقف معهم في خندق واحد دعماً ومساندة من أجل الوطن ومن أجل السلام والذي يمكن أن يسهموا فيه ، وطالبت بوجود المرأة في كل الأنشطة الرياضية والشبابية، وقالت إن الوزارة ستقدم مذكرات تفاهم مع الجهات ذات الإختصاص لدعم تجمع النجوم الدوليين.

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وتحدث من النجوم الدوليين كل من سمير دهب وعزالدين الحاج وبكري عبدالجليل والجيلي عبدالخير وشوقي عبدالعزيز ومحمد حسن نقد ومصطفى فريني ومهداوي وهيثم سلمان ومحمد الفاتح .

جدير بالذكر ان المبادرة وجدت تجاوباً ومشاركة واسعة من قدامى اللاعبين الذين شكلوا حضوراًِ زاهيا على رأسهم النجم الدولي حامد بريمة، السر الجمل، فيصل حنان، محمد محي الدين الديبة ، نادر منصور ، عائد الشيخ ومحسن سيد وعدد من نجوم المناشط الأخرى.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )