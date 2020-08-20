عاجل.. جامعة تسحب درجة الماجستير الممنوحة للبشير

الخميس 20 أغسطس 2020 قررت جامعة الجزيرة (وسط السودان)، سحب درجة الماجستير في علم الاجتماع التي كان منحها معهد إسلام المعرفة (إمام) للمخلوع عمر حسن البشير في سبتمبر من عام 2012.

جاء قرار الدكتور محمد طه يوسف مدير الجامعة، استناداً إلى توصيات لجان إزالة التمكين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة.

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