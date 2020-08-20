ترامب يزف بشرى سارة لتل أبيب:”دول لن تخطر على بالكم تريد التطبيع”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في بشرى سارة من الرئيس الأميركي للاحتلال الإسرائيلي، قال دونالد ترامب إنه يتوقع انضمام السعودية إلى الاتفاق الذي أعلنته الإمارات وإسرائيل الأسبوع الماضي، والذي سيفضي إلى التطبيع الكامل للعلاقات بين الطرفين كما ذكر أن هناك دول لا يتوقعها أحد تريد الانضمام لاتفاق التطبيع.

وقال “ترامب” في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أمس الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كان يتوقع انضمام المملكة إلى الاتفاق: “نعم أتوقع ذلك”.

دول لن تخطر ببالكم

ووصف ترامب خلال المؤتمر الصحفي الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بأنه جيد، وقال “هناك دول لن تخطر ببالكم تريد الانضمام إلى ذلك الاتفاق”. ولم يذكر دولا أخرى بالاسم غير السعودية.