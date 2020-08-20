إغلاق مُدرج مطار الخرطوم للصيانة الإثنين الُمقبل

أعلنت إدارة مطار الخرطوم الدولي إغلاق مدرج مطار الخرطوم يوم الاثنين المقبل، من الساعة الثامنة صباحاً و حتي الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي. وقالت في نشرة (نوتام) وفق صحيفة السوداني، إن ذلك سيؤدي إلى تعليق الحركة الجوية بالمطار لمدة خمس ساعات و ذلك لأعمال صيانة في المدرج على أن تستأنف الحركة الجوية بالشكل الطبيعي بعد الساعة الواحدة ظهراً. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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