الصحة : اعفاء مديري الأدارة العامة للطب الوقائي وتعزيز الصحة من مناصبهم

اصدر مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. الفاتح عثمان قرارات بإعفاء د. خالد عثمان من منصبه كمدير للادارة العامة للطب الوقائي وتم تكليف عبدالله بخيت احمد مديراً للادارة العامة للطب الوقائي كما اصدر قرار وفق صحيفة أخر لحظة بإعفاء د. جواهر محمد عبدالله من منصبها كمدير للادارة العامة لتعزيز الصحة وتم تكليف د. هبه عثمان حسين مديراً للادارة العامة لتعزيز الصحة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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