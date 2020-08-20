سحب درجة الماجستير من البشير

جامعة الجزيرة تُصدِر القرار رقم 5/8 للعام 2020م بسحب درجة الماجستير في علم الإجتماع من الطالب عمر حسن أحمد البشير وفق صحيفة أخر لحظة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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