دونالد ترامب يحدد موعد انسحاب التحالف الدولي من العراق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ملتزمة بخروج سريع لقوات التحالف الدولي من العراق خلال 3 سنوات

بغداد – سبوتنيك. وقال ترامب، في كلمة، نقلتها وكالة الأنباء العراقية “واع”، اليوم الخميس: “ملتزمون بخروج سريع لقوات التحالف الدولي وعلى مدى ثلاث سنوات”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “انسحبنا بشكل كبير من العراق وبقي عدد قليل جداً من الجنود”.

واتفقت الولايات المتحدة والعراق، اليوم الخميس، على تشكيل فريق خاص لمناقشة آليات وتوقيتات إعادة انتشار قوات التحالف الدولي خارج العراق.

وقالت “واع”: “بغداد وواشنطن تتفقان على تشكيل فريق خاص لمناقشة آليات وتوقيتات إعادة انتشار قوات التحالف الدولي. الكاظمي نجح بقيادة الحوار الاستراتيجي للحصول على انسحاب أمريكي من العراق”. المادة السابقة شركة غوغل تخصص مليوني دولار لضحايا انفجار بيروت المقالة القادمة فضيحة تجسس تهز الكويت وتطيح برتب حساسة وكبيرة بأمن الدولة!

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