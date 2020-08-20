شركة غوغل تخصص مليوني دولار لضحايا انفجار بيروت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن شركة غوغل تبرعت، اليوم الخميس، بمبلغ 2.2 مليون دولار لمساعدة ضحايا الانفجار في بيروت.

ووفقا للوكالة، سيتم التبرع بالأموال لمنظمات غير ربحية تعمل في لبنان تقدم الرعاية الطبية والإسكان والدعم الغذائي.

وأشارت “غوغل” إلى أنه يجب توجيه المساعدة إلى الشركات الصغيرة الأكثر تضررًا، وبالتالي سيتم تخصيص حصة من شركة “Youth Business International” لدعم المشاريع الصغيرة المتأثرة بالانفجار. سبوتنيك

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