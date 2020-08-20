مالية شمال دارفور تبحث تنشيط تجارة الحدود مع دول الجوار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عقدت وزارة المالية والقوى العاملة بولاية شمال دارفور اجتماعا موسعا اليوم بمقرها بالفاشر برئاسة نائب المدير العام للوزارة حافظ محمود التجانى ، حيث ضم الاجتماع ممثلين للمصدرين و المستوردين والغرفة التجارية والامن الاقتصادى وبنك السودان و المواصفات و المقاييس والمحاجر البيطرية والجمارك وقوات الدعم السريع.

وبحث الاجتماع بالنقاش المستفيض كيفية تفعيل الاتفاقيات التي وقعتها الولاية في اوقات سايقة بغرض تفعيل تجارة الحدود مع دول الجوار.

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واكد نائب المدير العام لوزارة المالية اهمية الترويج الجيد لمنتجات الولاية الزراعية والحيوانية الصناعية من خلال المشاركه فى المعارض القومية والاسواق العالمية ونقطة التجارة السودانية، حتي يسهم ذلك في فتح افاق ارحب للصادرات الولاية وشدد محمود على ضرورة إحكام التنسيق و تكامل الادوار بين المستويين القومى والولائى من اجل خلق فرص تنافسية لمنتجات الولاية فى الاسواق العالمية ، مضيفا ان وزارة المالية بالولاية تولي اهتماما كبيرا بتفعيل تجارة الحدود عبر الاتفاقيات الموقعة حتى تحقق الفوائد المرجوة للمواطن.

وقطع محمود باهمية المضى قدما فى تنفيذ البرامج والمشروعات التى من شانها تحقيق الاستقرار وتوفير الاحتياجات المعيشية للمواطنين بخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه البلاد حاليا.

الي ذلك اكد مدير ادارة التجارة بوزارة المالية قريب الله القاسم ان فتح مكتب للتجارة والصناعة بالولاية للعمل عبر النافذة الواحدة سيسهل كثيرا حركة التجارة مع دول الجوار، داعيا الى ضرورة تدريب الكادر البشرى العامل في تجارة الحدود للعمل الكترونيا ونشر ثقافة الحكومة الالكترونية، مضيفا ان تنشيط تجارة الحدود بين الولاية ودول الجوار ستسهم فى توفير السلع الاساسية للولايات الحدودية وخلق توازن فى الاسواق الداخلية، داعيا الجهات ذات الصلة بتجارة الحدود الى تضافر الجهود وتشجيع وترويج المنتج المحلى لينافس في الاسواق العالمية.