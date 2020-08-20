شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ذرفت الفنانة الكبيرة سميرة دنيا الدموع عقب تلقيها لخبر رحيل استاذ الاجيال كمال حسن بخيت امس، واكدت سميرة ان الراحل كان علامة فارقة في تاريخ الصحافة السودانية، مقدمة التعازي لكل قبيلة الاعلام ولعموم الشعب السوداني في الفقد الجلل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سميرة دنيا تذرف الدموع عقب تلقيها هذا الخبر… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.