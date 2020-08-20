الخليج 365 : نفي الكبير الفنان محمود تاور خبر وفاته الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم،موضحا :(لقد وصلتني مجموعة كبيرة من الاتصالات بعد الشائعة للتأكد إذا كنت حيا أم ميتا، فيما توافدت إعداد كبيرة الي منزلي للاطمئنان علي بعد تلقيهم خبر الوفاة ،مضيفا(لا أدري ماهي الفائدة التي يجنيها مطلقو تلك الشائعات،ليس لدي ما أقوله غير انني حي ارزق ولكل أجل كتاب،مختتما(حسبي الله ونعم الوكيل)

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن قتله (الفسباكة) الفنان محمود تاور :انا حي أرزق ولكل أجل كتاب.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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