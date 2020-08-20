مصرفي : المالية مسؤولة عن الانفلات الراهن في الدولار والسلع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حمل المحلل المصرفي ،المدير العام الأسبق لمجموعة بنك النيلين عثمان التوم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وسياستها المعلنة في الموازنة المعدلة مسؤولية ما يجري من ارتفاع كبير في الدولار في السوق الموازي واعلانها عن رفع الدعم عن الوقود والدولار الجمركي والتي تصاحبها زيادة في كل مستهلكات المواطن.

وأشار في حديث لـ(السوداني)الى ان هذه المخاوف من الزيادات التي أعلنتها المالية جعلت الكثير من المواطنين يلجأون لتحويل عملتهم الوطنية الى دولار فضلا عن توجه شركات الاستيراد للشراء كذلك وتحويل النقد للخارج لشراء السلع والبضائع وشحنها وادخالها للبلاد قبل البدء في رفع الدولار الجمركي مما تسبب في زيادة الدولار بالسوق الموازي وقال أتوقع أن يتجاوز السعر الراهن بكثير .

وأشار التوم إلى فشل المحاولات الحكومية لمجاراة سعر الدولار في السوق الموازي ، وزاد :الحل الوحيد لهذه المشكلة هو أن تقوم الحكومة باجراء موازنة ما بين عائدات صادرات الذهب والمعادن والسلع النقدية الاخرى مع احتياجاتها من ايرادات ما يؤدي لمقابلة العرض للطلب حفاظا على السعر من المضاربات والتركيز على زيادة الانتاج المحلي لتخفيض الطلب على الدولار.

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