تسييرية الذهب : إيقاف الصادر يكبد الشركات خسائر فادحة

الخليج 365 :

أكد الأمين العام للجنة التسييرية لشعبة مصدري الذهب عبدالمولى القدال لـ(السوداني) حدوث انفلات في اسعار الذهب ،منتقدا عدم تدخل الحكومة في حل مشكلة الصادر ، مشيرا الى ان ارتفاع الذهب ينعكس سلبا على ارتفاع الدولار بالسوق الموازي ، مبينا ان سعر الخام تراجع من (9,800) الى (9,600) جنيه

وناشد القدال الحكومة بالتدخل ومراقبة المضاربين ومعرفة من هم المشترون للذهب والسيطرة على صادر الذهب من اجل صالح البلد ، كاشفا عن خسارة بعض الشركات لحوالي (10-15) مليار جنيه.

وقطع بامكانية مباشرة المصدرين لصادرالذهب والاستفادة من الحصائل لصالح توفيرسلع ضرورية وهي مسؤولية بنك السودان.

وأضاف عضو الشعبة القومية لمصدري الذهب مصطفى عثمان بان هنالك مضاربات في سوق الذهب مما خلق ارتفاعا في اسعار الذهب ، مشيرا لدخول افراد وجهات مجهولة سوق الذهب اشتروا كميات من الذهب الخام٫ لافتا لتكبد المصدرين خسائر كبيرة بسبب ارتفاع سعر الصرف مما انعكس على أسعار الذهب الخام والمشغول ٫ موضحا بانهم طالبوا من اللجنة الاقتصادية عبر وزارة التجارة تدخل الدولة لإيقاف المضاربات في سوق الذهب وفرض الرقابة على مجمع الذهب ٫ وقال إن صادر الذهب حاليا متوقف وقال ان استئناف صادر الذهب رهين بتدخل الدولة والسيطرة على السوق والمضاربين .

واشار عضو غرفة المصدرين شيخ الصاغة محمد تبيدي الى ان اسعار الذهب الراهنة اكثر من السعر العالمي ولايغطي للتاجر مما يخلق خسائر كبرى للمصدرين بسبب المضاربات ، مضيفا بان هنالك افرادا دخلت السوق لشراء كميات كبيرة من الذهب بغرض الربح ، ، مبينا سعر الخام (9,700) جنيه ، وتوقع تبيدي تراجع اسعار الدولار بعد نفاد سيولة المضاربين بالسوق