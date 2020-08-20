إرتفاع الدولار لـ(178) جنيهاً بالسوق الموازي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قفزت أسعار الدولار، اليوم الخميس، الى (178) جنيهاً بالسوق الموازي بسبب ضعف حجم العرض وزيادة الطلب.

وقال تاجر عملة لـ(السوداني)، إن سعر شراء الدولار قفز من (172) الى (173) جنيهاً، أما سعر البيع من (172) جنيهاً إلى (178) جنيهاً، فيما سجل سعر شراء الريال السعودي (42) جنيهاً والبيع (45) جنيهاً،

وتوقع حدوث زيادة في أسعار العملات في حال عدم تدخل الدولة في السيطرة على السوق، أما سعر الدرهم الإماراتي قفز إلى (48) جنيهاً للشراء و(50) جنيهاً للبيع.

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