إرتفاع حصيلة الإضراب لـ(12) بنكاً حكومياً

الخليج 365 :

أعلن بنك البلد (الشمال) سابقاً، عن دخوله في إضراب شامل عن العمل اعتباراً من الثلاثاء المقبل 25 أغسطس وحتى نهاية يوم الأربعاء قابلة للتجديد كخطوة تصعيدية أولى لحين تحقيق مطالبه.

ودعت اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بالمصرف في بيان ظهر اليوم الخميس، تحصلت عليه (السوداني)، العاملين بالرئاسة وجميع الفروع بالعاصمة والولايات بالحضور في الموعد المحدد للعمل وبالزي الرسمي، وعدم فتح اليوم عبر النظام نهائياً، كما لا يتم أداء أي أعمال في الإدارات والفروع داخل أو خارج المصرف ذات صلة به، وطالبت اللجنة التسييرية للنقابة في البيان، العاملين بإبلاغ مندوب اللجنة التسييرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال تعرض أحد العاملين لضغوط لكسر الإضراب أو أداء اي نوع من أنواع الأعمال التي تخص المصرف للاستجابة لمطالبهم بمنح اللجان الإدارية التي كوّنها البنك المركزي للإشراف على عمل البنك صلاحيات كاملة لتعديل الهياكل والمخصصات للمصارف الحكومية والإسراع بملء الفراغ الإداري.

وحذرت النقابة في بيانها بعدم رفع الإضراب إلا بتوجيه من اللجنة التسييرية فقط.

ووضعت في السياق نفسه، اللجنة التسييرية للنقابة، إعلاناً بالمصرف نوهت فيه العملاء بالإضراب المرتقب، مطالبين إياهم بتوفيق أوضاعهم خلال هذه الفترة القابلة للتجديد.

وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة مصرف البلد الزاكي محمد لـ(السوداني)، إن بنك الأسرة سيبدأ الإضراب اعتباراً من يوم الأحد للمطالبة بتغيير الإدارة التنفيذية انقاذاً للبنك من الانهيار الذي يتعرض له جراء سوء الإدارة الحالية، كاشفاً عن ارتفاع حصيلة البنوك المعلنة عن الاضراب لـ(12) بنكاً بدخول البنك العقاري التجاري.

وقال محمد إن اللجنة التسييرية تطالب محافظ بنك السودان المركزي بدعم تكوين لجان إزالة التمكين لفتح ملفات الفساد ومحاسبة المفسدين الذين تسببوا في ضياع المال العام بالتنسيق مع اللجان التسييرية المعتمدة لاضطلاع النظام المصرفي بدوره.

وقال إن الإضراب حق مشروع للمصارف، ونحن كلجان تسييرية نقف مع المصرفيين لحين تحقيق مطالبهم المشروعة.

وأعلن (11) بنكاً حكومياً أمس الأول ترفعوا حتى أمس لـ(12) بنكاً بانضمام البنك العقاري التجاري، عن الدخول في إضراب شامل متفاوت عن العمل.

يُذكر أنّ القائمة السابقة شملت كلاً من (بنك التنمية الصناعي ـ المزارع التجاري ــ البلد (الشمال سابقاً) ـ الزراعي السوداني ـ العمال الوطني ـ الأسرة ـ المزارع التجاري ــ الثروة الحيوانية ـ الادخار ـ النيلين والسعودي السوداني).