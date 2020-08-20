تحديد موعد امتحانات شهادة الأساس للمراكز خارج السودان

حددت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بداية امتحانات شهادة الاساس للمراكز خارج السودان في التاسع والعشرين من أغسطس الجاري وقالت الوزارة في تعميم وفق صحيفة أخر لحظة تبدأ الجلسة الاولي عند الثامنة صباحاً بتوقيت السوداني المحلي ووجهت جميع الجهات العاملة مراعاة فروق الوقت الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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