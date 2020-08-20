جامعة النيل الازرق تقرر استئناف الدراسة

قرر مجلس عمداء جامعة النيل الازرق برئاسة بروفيسور محمد أبو الحسن عبدالله مدير الجامعة وأمين الشئون العلمية استئناف الدراسة والنشاط الأكاديمي بالجامعة تدريجياً اعتباراً من السادس من سبتمبر المقبل.

وقالت دكتورة احساس محمد أحمد مدير الاعلام والعلاقات العامة بالجامعة ان الاجتماع أمن على إكمال كافة البرامج الأكاديمية بكل الكليات، وشدد على توفير البيئة التي تحقق أمن وسلامة كافة منسوبي الجامعة، بتطبيق الشروط والموجهات الصحية الصادرة من وزارة الصحة الاتحادية المتبعة بالبلاد داخل الحرم الجامعي والداخليات خاصة بعد الرفع الجزئي للحظر الصحي المفروض على البلاد بسبب جائحة كرونا .

وأضافت د.احساس أن المجلس اطمأن على الوضع الصحي ووجه بتكثيف التوعية وسط الطلاب للوقاية من المرض وإشراكهم في حملات التعقيم في كافة مرافق الجامعة، بالتضامن مع كلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة.

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كما استمع المجلس لتقرير مفصل من مدير صندوق رعاية الطلاب عن الوضع بالداخليات حيث أكد الصندوق استعدادهم لاستقبال الطلاب .

تشير (سونا) الى أن إدارة الجامعة كانت قد اتخذت قراراً بتعليق الدراسة بالجامعة منذ 15 مارس الماضي بناءً على التعميم الصادر من مجلس الوزراء بسبب فايروس كورونا المستجد (كوفيد -19 ) والحد من انتشاره بالبلاد .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )