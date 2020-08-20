والى جنوب دارفور : فوضى فى طلمبات والوقود وعدم احترام للقانون

وقف والى جنوب دارفور موسي مهدي اسحق على ضبطيات الوقود والدقيق والاسلحة البيضاء بشرطة نيالا وسط امس بجانب مخاطبة القوات المشتركة( قوات محطات الوقود) توزع على محطات الوقود لحفظ العمل فى الطلمبات ومنع الظواهر السالبة تهريب وبيع الوقود موسي مهدي الى وجود فوضى فى الطلمبات وعدم إحترام القانون فضلا عن وجود تحدي كبير فى تطبيق القانون

مشددا وفق صحيفة أخر لحظة على ضرورة فرض هيبة الدولة وتطبيق سلطة القانون فى مواجهة كل المخالفات التى تتم فى الطلمبات والوقود .وقال مهدي هذه القوات كوناها للمحافظة على الوقود وترشيدها لافتا الى ان عمل الوقود اصبح فيها فوضى وتجارة على حساب حصة المواطنين

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ووجه قوة محطات الوقود بالتعامل بحزم والانضباط وتطبيق قانون الطوارئ على اي مخالفة فى الطلمبات والوقود وحسم المخالفين للقانون وتقديمهم للمحاكمة ومنع الفوضى ناس الشنكل وبعض النظاميين الذين يعملون مشاكل احيانا فى الطلمبات مع المدنيين بالاضافة الى منع ظاهرة التعبئة خارج التنك والجركانات ومنع تزويد العربات القديمة المتواجدة فى المحطات ومنع مبيت العربات فى محطات الوقود ووعد بتخصيص طلمبات للقوات النظامية بجانب صرف الوقود عبر الكروت

وقدم مهدي شكرة للقوات النظامية المشتركة التي حسمت الفوضى والسبهللية والنهب والظواهر السالبة التى وجدناها تتم فى السوق اختفت الان تماما ووفرت الامن للمواطنين وتابع (اي مجرم نحن ضده ونصله بالقانون ) وقال مهدي لما جئنا الناس الكبار والصغار بطالبوا بالامن ولكن الان توفر بجهد الاجهزة الامنية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )