الداخلية تعدّل لائحة جوازات السفر والهجرة

أجرت وزارة الداخلية السودانية، تعديلاً على جوازات السفر والهجرة بحذف عبارة قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1994 وتدوين عبارة قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2015. وقالت وزارة الداخلية في تعميمٍ صحفي اليوم الخميس وفق صحيفة السوداني ، إنّ وزير الداخلية الطريفي إدريس دفع الله، أجرى تعديلاً للائحة جوازات السفر والهجرة لسنة 1994 تعديل سنة 2020، وأشارت إلى أنّ التعديلات تأتي في لائحة جوازات السفر والهجرة لسنة 1994 لتتوافق مع التعديلات القانونية الأخيرة لقانون الجوازات 2015. Advertisements وحدّدت الوزارة لإجراءات إصدار جوازات السفر العادي حضور مقدّم الطلب شخصياً، إبراز شهادة القيد المدني، ودفع الرسوم المقرّرة الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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