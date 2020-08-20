البرهان يتوجه الي تشاد فى زيارة قصيرة

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الخميس إلى دولة تشاد في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الرئيس إدريس ديبي. وذللك وفق تعميم صحفي نشر على صفحة مجلس السيادة بالفيس بوك وسيجري رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس التشادي في إطار التواصل وتعزيز العلاقات الثنائية كما تتناول الزيارة قضايا دول الجوار والمحيط الإقليمي. وكان في وداعه بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة الفريق الركن إبراهيم جابر و الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق محمد الغالي . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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