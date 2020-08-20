وزير الصناعة يتراجع عن شرط الموديل بشأن استيراد السيارات للمغتربين

تراجع وزير الصناعة والتجارة “مدني عباس مدني” عن شرط موديل السنة فيما يخص استيراد السيارات للمغتربين (العودة النهائية)، موضحاً أن لايتجاوز عمر السيارة 5 سنوات، بدلاً عن شرط موديل السنة. Advertisements وغرد “مدني” عبر حسابه على تويتر وفق صحيفة السوداني قائلاً : المغتربون العائدون نهائيا يتمتعون بإستثناء استيراد سيارة (واحدة) صالون او بوكس او مركبة عامة او مركبة نقل مواد على الا يتجاوز عمر السيارة خمس سنوات وفق الشروط والضوابط. يأتي ذلك بعد ساعات من صدور قراره القاضي بحظر استيراد السيارات الصغيرة المستعملة، واعتمد القرار وفق “سونا”، استيراد موديل السنة فقط. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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