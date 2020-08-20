مسؤولون بالشمالية : حريق حائل الزراعي تم بواسطة مواطني المنطقة

كشفت مسؤول السياحة بمحلية القولد بالولاية الشمالية منى حسن عثمان عن المساحة التي تعرضت للحريق في مشروع حائل بمنطقة القولد مساحة 20 الف وعدد 7 محاور ري وعلف ، إضافة للتعدي على المسؤول بالمشروع وحرق سكنه والتعدي على الخفير..
وقالت وفق صحيفة ( السوداني ) ان الحريق تم من قبل المواطنين بالمنطقة بسبب عدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالبهم.
وكشف مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه عن جملة الخسائر التي تعرض لها مشروع حائل 60 مليون جنيه ، مؤكدا على ان مساحة المشروع تقدر بحوالي 20 الف فدان في منطقة شبتوت بمحلية القولد ، مبينا انه تم حريق كافة المعدات الزراعية ومحاور الري والوابورات والآليات المتحركة .
وقال ان الحريق تم من قبل المواطنين احتجاجا علي عدم التزام المستثمر بتعمير المنطقة التي أقيم فيها المشروع حسب قانون الاستثمار بالرقم ( 2006 ) الذي صدر في العام 2005م ، لافتا الى ان هذا القرار نزع كافة الأراضي الزراعية لصالح سد مروي من ضمنها مشروع حائل ، مؤكدا رفض المواطنين بالمنطقة لهذا القرار ويطالبون بإرجاع حقوقهم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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