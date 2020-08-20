القائم بالأعمال الإريتري يتهم جهات بالسعي لإقحام بلاده في ما يدور في شرق السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نفى القائم بأعمال دولة إريتريا بالخرطوم “إبراهيم إدريس”، صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن تنظيم سفارة دولة إريتريا ندوة حوارية تحمل عنوان (شرق السودان- صراع القبيلة والدولة والتاريخ والهوية). وأضاف “إبراهيم”، أن الغرض من هذه الأخبار والمعلومات المفبركة هو التشكيك في موقف دولة إريتريا الداعم لحكومة الفترة الانتقالية، وأمن واستقرار السودان بصفة عامة إلى جانب دعم وتوطيد السلم الاجتماعي في شرق السودان بصفة خاصة.واتهم “إبراهيم” جهات- لم يسميها- تسعى وبقوة من أجل إقحام دولة إريتريا في ما يدور في شرق السودان، وزاد: نحن نحترم سيادة دولة السودان ولا نتدخل في قضاياه الداخلية. وأكد “إدريس” على التعاون المشترك مابين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. المجهر السياسي

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