المالية: وصول الدفعة الثانية من القمح إلى ميناء بورتسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وصول الدفعة الثانية من القمح والبالغ قدرها 40.000 طن متري إلى ميناء بورتسودان وسيتم تفريغها خلال الأيام المقبلة، وقالت المالية على صفحتها الرسمية بالفيسبوك: (وصلت أمس الأول إلى ميناء بورتسودان الدفعة الثانية من القمح والبالغ قدرها 40.000 طن متري وسيتم تفريغها خلال الأيام المقبلة، والتي تم شراءها بالعملة المحلية في إطار الإتفاقية المبرمة بين الحكومة وشركائها في برنامج الغذاء العالمي لتعزيز مجهودات الحكومة الانتقالية في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير العملة الصعبة لبنك السودان المركزي).

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