مبارك الفاضل: العلاقة مع إسرائيل تواجه الكثير من الحوائط النفسية المرتبطة بالإعلام المضاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال رئيس حزب الأمة السوداني “مبارك الفاضل المهدي”، إنه يأمل أن تطوى “صفحة عمر البشير” العدائية مع إسرائيل، وأن يفي رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” بتعهداته.

وذكر الفاضل، لـ “سكاي نيوز عربية”: “صفحة عمر البشير مع إسرائيل أدت إلى العديد من الهجمات الإسرائيلية على الخرطوم والعقوبات الاقتصادية الأميركية”.

وأضاف “نأمل أن نطوي هذه الصفحة وأن يفي “نتنياهو” بتعهداته المتمثلة في مساعدة السودان على الخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع كافة العقوبات الاقتصادية، حتى تستطيع بلادنا أن تنضم للأسرة الدولية ويرتب أحواله الاقتصادية”.

وتابع “علاقتنا مع اليهود قديمة جداً، حيث كانت لدينا جالية كبيرة في السودان، كما كنا نصدر المنتجات الزراعية في الخميسنيات إلى إسرائيل.

وأوضح “العلاقة مع إسرائيل تواجه الكثير من الحوائط النفسية المرتبطة بالإعلام المضاد.. لكن الخطوة التي قامت بها الإمارات ستسهل الوضع بالنسبة للسودان”.

وأردف “مبارك الفاضل” قائلا “أرى أنه يجب أن يكون هناك تنسيق مع الإمارات في عقد هذا الاتفاق.. خطوة الإمارات شجعت الموقف السوداني لكي يتابع هذه الخطوة”. المجهر السياسي

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