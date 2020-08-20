كاتب فلسطيني يكشف ما فعله ابن زايد بحكام عجمان ورأس الخيمة والشارقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شن الإعلامي والكاتب الفلسطيني البارز نظام المهداوي رئيس تحرير صحيفة (وطن)، هجوما عنيفا على حكام الإمارات عامة وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بشكل خاص، مشيرا إلى تأثير الأخير الكبير عليهم حتى حولهم إلى “قطع شطرنج” يحركها كيف يشاء وظهر ذلك جليا في قرار التطبيع الخياني الأخير الذي أعلنه، الأسبوع الماضي.

ووصف “المهداوي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) حكام عجمان و ورأس الخيمة والشارقة ودبي وباقي الإمارات المتصالحة بأنهم “كالأنعام بل هم أضل سبيلا.”

وأوضح أن حكام تلك الإمارات بدلوا نهج أسلافهم “وسلموا رقابهم لشيطان جلب لهم الصهاينة وحول بلادهم إلى مستعمرة صهيونية.”

واختتم الكاتب الفلسطيني تغريدته مذكرا حكام رأس الخيمة والشارقة بتاريخ أجدادهم في محاربة الاستعمار البريطاني قديما:”للتذكير فقط أجداد القواسم في رأس الخيمة والشارقة تصدوا لأربع حملات بريطانية فكيف مسخ هذا الشيطان شيوخهم؟” المادة السابقة قائد انقلاب مالي ينصب نفسه رئيسا للمجلس العسكري المقالة القادمة قيس سعيد حول تطبيع الإمارات: نتمسك بالحق الفلسطيني ولا نتدخل بخيارات أحد!

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