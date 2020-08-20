شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الخميس، عن امتنانه للقائمين والعاملين في “سد النهضة”، مطالبا الإثيوبيين بدعم المرحلة الثانية من السد بجميع الوسائل.

وقال آبي أحمد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “امتنان كبير لقيادة سد النهضة وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين الذين حققوا معالم مهمة وأحرزوا التقدم في المشروع”.

وأضاف: “الآن ينتظرنا جميعا العمل الرئيسي في المرحلة التالية، وبالتالي ندعو جميع أصحاب المصلحة والمواطنين إلى تقديم الدعم بجميع الوسائل المختلفة”. المادة السابقة الصحة العالمية: لا تغيرات بفيروس الصحة العالمية: لا تغيرات بفيروس كورونا وهذا يدعو للتفاؤل المقالة القادمة قائد انقلاب مالي ينصب نفسه رئيسا للمجلس العسكري

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آبي أحمد يعلن بدء المرحلة الثانية من “سد النهضة” ويوجه دعوة إلى الإثيوبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.