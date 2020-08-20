إيران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي… وأبو ظبي تعتذر رسميا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي في طهران بعد إطلاق قوات خفر سواحل إماراتية النار على قوارب إيرانية في الخليج واحتجاز أحدها

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنها “أبلغت القائم بالأعمال الإماراتي أن مقتل الصيادين، هو إجراء غير قانوني تتحمل أبوظبي تداعياته”، مشددة على ضرورة تسليم جسدي الصيادين الاثنين والتعويض عن الخسائر الناجمة، واتخاذ إجراءات تجنب تكرار هكذا حوادث في المستقبل.

ولفتت الخارجية الإيرانية إلى أنه “بعد استدعاء القائم بالأعمال الإماراتي الاثنين الماضي، أرسلت الإمارات رسالة اعتذار رسمية وأبدت استعدادها لتعويض الخسائر”، مشيرة إلى أن “الإمارات أفرجت عن الصيادين المعتقلين وقارب الصيد، ونعمل حاليا على اتخاذ الإجراءات القانونية لتسلم جثتي الصيادين اللذين قتلا”.