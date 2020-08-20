القوات العراقية تفجر 11 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم “داعش”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجّرت القوات العراقية، اليوم الخميس، 11 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي، في منطقة الخط الاستراتيجي غربي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: “تمكنت قوة من الفوج الأول لواء المشاة الثامن والثلاثين الفرقة العاشرة وخلال واجب للبحث والتفتيش في منطقة الخط الاستراتيجي ضمن قاطع المسؤولية من العثور على أحد عشرة عبوة محلية الصنع جميعها من مخلفات “داعش” الارهابي”.

وأضاف البيان: “تمت معالجتها تحت السيطرة من قبل مفرزة المعالجة التابعة إلى كتيبة هندسة ميدان الفرقة”.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول “داعش” في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

سبوتنيك