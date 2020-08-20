إيران تعلن الاستيلاء على سفينة إماراتية في مياه الخليج واحتجاز طاقمها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، الاستيلاء على سفينة إماراتية واحتجاز طاقمها بسبب “الإتجار غير المشروع في المياه الإقليمية الإيرانية”.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن “خفر السواحل الإيراني احتجز الاثنين الماضي 17 أغسطس/ آب سفينة إماراتية دخلت بشكل غير قانوني المياه الإيرانية واعتقل كافة أفراد طاقمها وهي الآن في طور إتمام المراحل القانونية”.

ووجهت الخارجية الإيرانية رسالة إلى كافة دول الخليج، مؤكدة أن “إيران لن تتساهل إزاء أي تعرض لمواطنيها ومصالحها في مياه الخليج، وستتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدعم قواربها وسفنها ومواطنيها هناك”. سبوتنيك المادة السابقة وزير الصناعة يصدر ضوابط جديدة لإستيراد السيارات المقالة القادمة إثيوبيا تكشف رسميا موعد المرحلة الثانية لـ”ملء سد النهضة”

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