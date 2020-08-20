الحكومة المصرية تؤكد وجود توافق مع السودان في ملف سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت الحكومة المصرية وجود توافق مع السودان في ملف سد النهضة، رافضة أي إجراء أحادي من الجانب الإثيوبي يتعلق بهذا الملف.وقال رئيس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي” خلال اجتماع للمجلس أمس (الأربعاء) ، بأن هنالك توافقاً في الموقفين المصري والسوداني بشأن ملف سد النهضة، مضيفاً أنه تم التأكيد على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث، وعدم اتخاذ قرارات أحادية. وأكد “مدبولي” أن بلاده حريصة جداً على توطيد علاقاتها مع السودان والإسراع بتنفيذ مشروعات التعاون المشترك التي تم الاتفاق عليها، وكشف عن عقد مؤتمر قريباً في السودان لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السودان . وكان رئيس الوزراء المصري قد زار السودان (السبت) الماضي برفقة وفد حكومي والتقي رئيس الوزراء “عبدالله حمدوك” وبحثا تعزيز العلاقات. المجهر السياسي

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