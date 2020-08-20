حيدر بدوي صادق: الشعب يريد أن يعرف ماذا يدور بشأن العلاقة مع إسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجهش الناطق باسم وزارة الخارجية المقال “حيدر بدوي صادق” بالبكاء أمام كاميرا قناة الجزيرة مباشر ، وانهمرت الدموع من عينيه ، وقال: لولا الشعب السوداني العظيم لما تجرأت أن أقدم على هذا الموقف، وتابع بقوله لشعب السودان : (أحبكم وأحبكم وأحبكم.. ولولا هذا الشعب العظيم، لما أقدمت على – موقف أمس – ومواقف شبيهة). وذكر أن له عدة مواقف، قال إنه قدم فيها استقالته من مواقع كان يعمل بها، بسبب تعرض سودانيين لعملية انتهاك لحقوقهم. وطالب الناطق باسم الخارجية المقال رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن “عبدالفتاح البرهان” مصارحة الشعب السوداني بشأن العلاقة مع إسرائيل. وقال “بدوي” إن إقالته من منصبه ليست مزعجة له، وإنه يعمل في ظل ثورة وإن تصريحاته جاءت في إطار السلام، وقال إنه كان يتحدث في إطار الثورة. ودعا إلى ضرورة أن تكون الحكومة التي جاءت بها الثورة صريحة وواضحة في تعاطيها مع الشعب. وقال “بدوي”، إن “البرهان” التقى “نتنياهو” سابقاً ، وأشار إلى التصريحات التي صدرت من مسؤول إسرائيلي بخصوص مفاوضات تجري بين السودان وإسرائيل، وقال إنه لم يتم نفيها أو تأكيدها من جانب الحكومة، وقال إن الشعب يريد أن يعرف ماذا يدور في هذا الشأن. ودعا لضرورة الحوار لمعرفة رأي الشعب في هذا النوع من العلاقات وما إذا كانت تخدم مصلحة الشعب، وقال إنه يجب إجراء حوار شعبي لمعرفة رأي السودانيين بشأن العلاقة مع إسرائيل .

وأصدر وزير الخارجية المكلف “عمر قمر الدين إسماعيل” أمس (الأربعاء) ، قراراً بإعفاء السفير “حيدر بدوي صادق” من منصبه كناطق رسمي لوزارة الخارجية ومديراً لإدارة الإعلام بسبب تصريحاته عن إقامة علاقة مع إسرائيل. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المقال السفير “حيدر بدوي صادق” في أول تعليق له في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عقب إعفائه : ( أحبتي تمت إقالتي من منصب الناطق الرسمي. وسيتم تعييني مديراً لإدارة التخطيط، وأضاف كنت قد طالبت بها من قبل لأنها تتناسب مع تأهيلي”، مؤكدا أنه مازال عاملاً كسفير في الوزارة.

المجهر السياسي