الحكومة تختار كباشي بديلاً لحميدتي بعد احتجاج حركة الحلو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استبدلت الحكومة وفدها بعد مطالبة الحركة الشعبية جناح الحلو ذلك ، وقد انسحب وفدها من المفاوضات بعد تراس حميدي نائب رئيس مجلس السيادة الوفد . فقد اختارت الحكومة شمس الدين الكباشي كباشي بديلاً لحميدتي بعد احتجاج الحركة

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