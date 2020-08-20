في خطوة تصعيدية جديدة من قبل تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم، اندلعت اليوم الخميس، احتجاجات في مناطق متفرقة بولاية الخرطوم، ووصلت الاحتجاجات “قبل قليل” إلى إغلاق مدخل كبري المنشية بواسطة المتاريس والإطارات المشتعلة من قبل المتظاهرين. كما شهد ميدان جاكسون في قلب العاصمة الخرطوم تظاهرات واشعال للاطارات. Advertisements وكانت لجان المقاومة بالخرطوم، وفق صحيفة السوداني قد هددت في بيان لها وفق (السوداني) بعمليات التعبئة والتصعيد في الأيام المقبلة بشكل منظم ومتصاعد وفق تنسيق كامل بين كل أجسام وتنظيمات قوى الثورة الحية، من أجل تقويم المعوج وإستكمال كافة إستحقاقات الثورة. “على حد قولها”. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل شاهد بالصور: تصاعد الاحتجاجات بالخرطوم ولجان المقاومة يغلقون كبري المنشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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