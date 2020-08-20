شاهد بالفيديو: موجة جديدة من تصعيد لجان المقاومة بـ(ميدان جاكسون) وسط الخرطوم

انطلقت موجة جديدة من التصعيد الثوري من قبل لجان مقاومة الخرطوم، وفي تطور لافت شملت التظاهرات اليوم الخميس، لأول مرة «ميدان جاكسون» في قلب العاصمة السودانية الخرطوم.
وكانت لجان المقاومة قد بدأت في عدد من أحياء الخرطوم، عمليات التصعيد الثوري التي أعلن عنها عقب مواكب “جرد الحساب” في 17 أغسطس الحالي.
وشهدت منطقة الخرطوم شرق يوم أمس ازدحاماً مروريا وتكدساً للمارة، إثر قيام مجموعات شبابية بإغلاق شارعي الستين وعبيد ختم وفقاً للجدول المعلن للتصعيد.
وبحسب صحيفة السوداني، شملت العملية “تتريس” الشوارع المؤدية إلى أحياء الفردوس والمعمورة والرياض والطائف.
يذكر أن تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم كانت قد أصدرت بياناً هددت فيه بعمليات التعبئة والتصعيد في الأيام المقبلة بشكل منظم ومتصاعد وفق تنسيق كامل بين كل أجسام وتنظيمات قوى الثورة الحية، من أجل تقويم المعوج وإستكمال كافة إستحقاقات ثورة ديسمبر المجيدة. “وفق البيان”.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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