الرئيسية/منوعات وفنون/ شاهد بالفيديو: بعد زيارته للمعتصمين بمحلية كرري والي الخرطوم أيمن نمر.. أنا خادم شعب الخرطوم منوعات وفنون منذ 5 دقائق 0 بعد زيارته للمعتصمين بمحلية كرري والي الخرطوم أيمن نمر.. أنا خادم شعب الخرطوم Advertisements الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو: بعد زيارته للمعتصمين بمحلية كرري والي الخرطوم أيمن نمر.. أنا خادم شعب الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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