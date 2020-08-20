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شاهد بالفيديو: بعد زيارته للمعتصمين بمحلية كرري والي الخرطوم أيمن نمر.. أنا خادم شعب الخرطوم

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Ibrahimali Ali 0 تبليغ

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منوعات وفنون
منذ 5 دقائق

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بعد زيارته للمعتصمين بمحلية كرري والي الخرطوم أيمن نمر.. أنا خادم شعب الخرطوم

 

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الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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