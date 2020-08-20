جمارك مطار الخرطوم تواصل سد الثغرات و ردع مهربي العملات الأجنبية وغيرهم

أوقفت إدارة جمارك مطار الخرطوم راكبا حاول تهريب عملات أجنبية وصلت (109) آلاف ريال سعودي خبأها بطريقة احترافية في طريقه إلى خارج البلاد.

وقال مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم العميد الفاتح حسن دهب، إن الضبطية تعد نوعية لأن المسافر استخدم أساليب احترافية مخطط لها بصورة دقيقة إلا أن الحس العالي لقواتنا التي تستشعر مسؤوليتها تجاه مكافحة التهريب بشتى أنواعه وطرقه عبر مطار الخرطوم تقف بالمرصاد لتلك الحالات وضبطها للحفاظ على اقتصاد البلاد.

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من جانبه ثمن مدير الصالات والتارمك بجمارك مطار الخرطوم العميد حقوقي عبد الرحمن بدوي عبيد بحسب صحيفة السوداني، ثمن المجهودات الكبيرة التي تقوم بها القوات، ونبه المسافرين والقادمين إلى ضرورة الإفصاح عما يحملون من عملات وذهب لدى سلطات الجمارك وبصورة صادقة حتى لا تكون عرضة للضبط والمصادرة بموجب القانون وفي ذلك إهدار لاموالهم.

وأوضح بدوي عبيد عن أن المسموح به من العملات الأجنبية مبلغ (٣٠٠٠) دولار، أو مايعادلها من العملات الأخرى، و (١٥٠) جراما من الذهب المشغول لزينة النساء ويجب أن يكون مع النساء لا الرجال.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)