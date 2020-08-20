افتتاح كبري الدباسين منتصف العام المقبل

أعلن المدير العام لمشروع كبري الدباسين، المهندس أحمد عبد الرحمن اكتمال العمل في الكبرى وافتتاحه في النصف الثاني من العام المقبل.
وعزا تأخر افتتاح الكبرى المقرر له أكتوبر من العام الجاري، لتاثير جائحة كورونا على العمل، وتأخر وصول الأجزاء المصنعة في الخارج، منوها لوجود 3 بواكي مكتملة التصنيع في مصر وفي انتظار الترحيل. وأضاف في حديثه بحسب صحيفة السوداني، أن الكبرى الذي يبلغ طوله واحد كيلومتر و670 متر يعتبر الاطول في افريقيا، ويحتوي على مسارين بكل اتجاه، وعدد 30 محور قد اكتمل العمل في المنشأ التحتي بنسبة 100%.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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