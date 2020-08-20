طالبت بتغيير حميدتي.. الشعبية قيادة الحلو تنسحب من مفاوضات جوبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قررت الحركة الشعبية جناح عبدالعزيز الحلو انسحاب وفدها من جلسة التفاوض المنعقدة بجوبا، و طالبت بتغيير رئيس الوفد الحكومي والمفاوض ونائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وقالت الحركة الشعبية شمال جناح الحلو، على لسان رئيس وفدها المفاوض، عمار آمون دلدوم، إنه قدموا شكوى رسمية للجنة الوساطة يوم الثلاثاء هذا الأسبوع، وضحت فيها الحركة موقفها الرافض لرئاسة (حميدتي) وفد الحكومة الإنتقالية، بسبب ارتكاب قواته إنتهاكات بشعة ضد المواطنين العُزَّل في مدن وأرياف السودان.
وقال دلدوم ان قوات الدعم السريع متورُّطة في أحداث الاهيرة التي اندلعت في “خور الورل”، مضيفاً أن القوات لا زالت ترتكب إنتهاكات ضد المدنين في عدد من المناطق، لذا لايمكن قبول قائدها ليكون رئيساً لوفد التفاوض.
وتابع: “كنا نأمل أن نتلقَّى الرد من الوساطة على الشكوى المُقدَّمة من طرفنا في جلسة اليوم، إلَّا أننا تفاجأنا ببدء الجلسة دون إشارة للشكوى، وقد أصرت الوساطة على مواصلة النقاش والتفاوض ونفت التُهمة المُقدَّمة من الحركة الشعبية وأخذت تُبرِّر نيابةً عن وفد الحكومة.”
وأكدت الحركة التزامها بمنبر جوبا التفاوضي حال الاستجابة لمطالبهم ومواصلة التفاوض لإحلال سلام شامل في السودان.
راديو تمازج
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