جنوب دارفور .. توجيه قوات محطات الوقود بالتعامل بحزم وانضباط

وقف والى جنوب دارفور موسي مهدي اسحق ومدير شرطة الولاية اللواء شرطة صلاح الدين الزين على ضبطيات الوقود والاسلحة البيضاء بشرطة نيالا وسط بجانب مخاطبة القوات المشتركة التى توزع على محطات الوقود لحفظ العمل فى الطلمبات ومنع الظواهر السالبة وتهريب وبيع الوقود.

واشار والى جنوب دارفور موسي مهدي الى وجود فوضى فى الطلمبات وعدم إحترام القانون فضلا عن وجود تحدي كبير فى تطبيق القانون ،مشددا على ضرورة فرض هيبة الدولة وتطبيق سلطة القانون فى مواجهة كل المخالفات التى تتم فى الطلمبات والوقود .

وقال مهدي هذه القوات تم تكوينها للمحافظة على الوقود وترشيده، ووجه قوات محطات الوقود بالتعامل بحزم وانضباط وتطبيق قانون الطوارئ على اي مخالفة فى الطلمبات والوقود وحسم المخالفين للقانون وتقديمهم للمحاكمة ومنع الفوضى بالاضافة الى منع ظاهرة التعبئة خارج التنك والجركانات ومنع تزويد العربات القديمة المتواجدة فى المحطات ومنع مبيت العربات بمحطات الوقود.

ووعد بتخصيص طلمبات للقوات النظامية بجانب صرف الوقود عبر الكروت وقدم مهدي شكرة للقوات النظامية المشتركة التي حسمت الفوضى والنهب والظواهر السالبة وتابع (اي مجرم نحن ضده ونصله بالقانون ) وأكد مهدي توفر الامن بجهد الأجهزة الأمنية والنظامية .