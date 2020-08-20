الكشف عن “الأسماء الكبيرة” التي يرغب برشلونة في التخلص منها

الخليج 365 :

ذكرت إذاعة “ كادينا سير “ الكاتالونية أن الإدارة التقنية الجديدة لبرشلونة ترغب في التخلص من عدد من الأسماء الكبيرة وقادة الفريق في أول مهامها انطلاقا من الأسبوع القادم.

وتسلم الهولندي رونالدو كومان مهمة تدريب برشلونة رسميا خلفا للمقال كيكي ستيين، بينما سيتسلم رامون بلانيس مهمة السكرتير التقني والتي كان يشغلها الفرنسي إريك أبيدال وقرر مغادرة مهامه بعد الفضيحة والخسارة 8-2 أمام بايرن ميونخ.

وحسب الإذاعة الإسبانية فأول مهام الإدارة التقنية الجديدة هي التخلص من كل من المدافع جيرارد بيكيه والظهير جوردي ألبا ولاعب الوسط سيرجيو بوسكيتش والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز.

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ومن بين الأربعة هناك 3 قادة للفريق وهم سيرجيو بوسكيتش وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا وهم خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي القائد الأول في ترتيب قادة الفريق بالترتيب.

ويعتبر الرباعي رفقة ميسي المتحكمين في الفريق حسب تقارير إعلامية إسبانية ويشكلون القوة الأساسية في غرف الملابس.

وفي ظل أزمة الأرجنتيني ليونيل ميسي الحالية والشائعات المتوالية حول رغبته في الرحيل فالتخلص من صديقه الأوروغوياني لويس سواريز قد يعقد أزمة النجم مع إدارة الفريق.

وأكدت تقارير إعلامية لـ “ كادينا سير “ أن اللاعبين الأربعة يرفضون الرحيل ويرغبون في عقد لقاء مع الهولندي رونالد كومان المدرب الجديد قبل وضعهم في سوق الانتقالات.