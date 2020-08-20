شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : -دعا الاستاذ الباقرعبدالرحمن ابراهيم الامين العام للجنة تسيير شعبة المخابز وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم الى مراجعة تسعيرة صناعة الخبز وفقا للطلب الذي قدمته الشعبة في هذا الخصوص وقال في تصريح لسونا عن مضاعفة اسعار مدخلات الانتاج كالخميرة والزيت وايجارالعقارات التي نجمت من ارتفاع الدولار فضلا عن زيادة تكلفة العمالة بنسبة 100% واوضح ان سعر كرتونة الخميرة بلغ 4 الاف و200 جنيه مقارنة بمبلغ 2الف و700 سابقا فيما بلغت اسعار جركانة الزيت زنة 36 رطل 4 الاف و900 جنيه مقارنة بمبلغ 3 الاف و700 جنيه. Advertisements وقال ان انقطاع التيار الكهربائى له تاثير مباشر على صناعة الخبز باللجوء الى استخدام المولدات وبالتالي شراء الجازولين بالسعر التجاري واعرب عن امله فى اهتمام الجهات ذات الصلة بمواصفة وجودة دقيق الخبز مشيرا الى ضرورة تكثيف عمليات الرقابة على استخلاص الدقيق المتفق عليها مع المطاحن واكد اهمية توفير حصة ولاية الخرطوم من الدقيق والبالغة 47 الف جوال يوميا مشيراً الى بعض الاخطاء التي تحدث في عمليات توزيع الدقيق على المخابز مؤكدا أهمية تقديرات التوزيع للمخابز برؤية فنية حسب الطاقة الانتاجية للمخابز والكثافة السكانية المرتبطة بها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دعوة لمراجعة تسعيرة صناعة الخبز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.